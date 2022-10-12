В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
13 минут назад

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Нижнем Тагиле

Илья Родин

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Нижнем Тагиле. Задержан 59-летний выходец с Украины. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Нижнем Тагиле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что задержанный приехал в Свердловскую область с Украины в 2014 году. К настоящему времени он получил российское гражданство.

«Преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - подчеркнули в пресс-службе.

По данным агентства, мужчина планировал взорвать военный комиссариат.

ФСБ пресекла теракт в Брянске

Вместе с тем, в УФСБ сообщили, что он собирался подорвать административное здание, с тем, чтобы «дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти и запугать местное население».

В квартире у преступника, работавшего дворником в городской больнице, изъяли компоненты для взрывного устройства. Уголовное дело возбуждено по статьям о подготовке теракта и попытке незаконного изготовления взрывчатки.

Происшествия,ФСБ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители