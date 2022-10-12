Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Нижнем Тагиле. Задержан 59-летний выходец с Украины. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

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Отмечается, что задержанный приехал в Свердловскую область с Украины в 2014 году. К настоящему времени он получил российское гражданство.

«Преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - подчеркнули в пресс-службе.

По данным агентства, мужчина планировал взорвать военный комиссариат.

Вместе с тем, в УФСБ сообщили, что он собирался подорвать административное здание, с тем, чтобы «дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти и запугать местное население».