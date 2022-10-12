Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Нижнем Тагиле. Задержан 59-летний выходец с Украины. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.
Отмечается, что задержанный приехал в Свердловскую область с Украины в 2014 году. К настоящему времени он получил российское гражданство.
«Преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - подчеркнули в пресс-службе.
По данным агентства, мужчина планировал взорвать военный комиссариат.
Вместе с тем, в УФСБ сообщили, что он собирался подорвать административное здание, с тем, чтобы «дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти и запугать местное население».
В квартире у преступника, работавшего дворником в городской больнице, изъяли компоненты для взрывного устройства. Уголовное дело возбуждено по статьям о подготовке теракта и попытке незаконного изготовления взрывчатки.