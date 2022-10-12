Массовая драка со стрельбой на юге Москвы попала на видео

Массовая драка со стрельбой на юге столицы попала на видео, опубликованное Telegram-каналом «Говорит и показывает Москва». Несколько человек напали на прохожего у входа в торговый центр «Штаер-Чертаново». Наблюдающий за процессом мужчина достал оружие и произвел выстрел.