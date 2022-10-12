В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
7 минут назад

Массовая драка со стрельбой на юге Москвы попала на видео

иещё 1

Массовая драка со стрельбой на юге столицы попала на видео, опубликованное Telegram-каналом «Говорит и показывает Москва». Несколько человек напали на прохожего у входа в торговый центр «Штаер-Чертаново». Наблюдающий за процессом мужчина достал оружие и произвел выстрел.

«Как сообщили очевидцы, после драки приехали два экипажа ППС и Росгвардии. Гости столицы продолжили конфликтовать с правоохранителями. В итоге всех задержали, пострадавший написал заявление», — говорится в сообщении канала.

«Обстоятельства случившегося выясняем», — сказали «Мосленте» в пресс-службе УМВД России по Москве.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу у легендарного клуба «16 тонн» в центре Москвы. Причиной стала ссора с охранником.

Происшествия,Видео,Росгвардия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители