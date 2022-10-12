Массовая драка со стрельбой на юге Москвы попала на видео

Массовая драка со стрельбой на юге столицы попала на видео, опубликованное Telegram-каналом «Говорит и показывает Москва». Несколько человек напали на прохожего у входа в торговый центр «Штаер-Чертаново». Наблюдающий за процессом мужчина достал оружие и произвел выстрел.
«Как сообщили очевидцы, после драки приехали два экипажа ППС и Росгвардии. Гости столицы продолжили конфликтовать с правоохранителями. В итоге всех задержали, пострадавший написал заявление», — говорится в сообщении канала.
«Обстоятельства случившегося выясняем», — сказали «Мосленте» в пресс-службе УМВД России по Москве.
Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу у легендарного клуба «16 тонн» в центре Москвы. Причиной стала ссора с охранником.