В Москве мужчина показал школьнице гениталии в библиотеке

Инцидент произошел 11 октября 2022 года в библиотеке на улице Шаболовка. Одиннадцатиклассница готовилась к ЕГЭ по профильной математике. В компьютерном зале к девушке начал домогаться незнакомец.

Сперва он пытался познакомиться, задавал странные вопросы — девушка игнорировала мужчину. Тогда он ушел, а когда вернулся, то показал ей свой половой орган. Пострадавшая сообщила о случившемся сотруднице библиотеки и охраннику. Они заперли злоумышленника в компьютерном зале, где он находился до приезда полиции.