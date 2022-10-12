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56 минут назад

В Москве мужчина показал школьнице гениталии в библиотеке

Газета.Ruиещё 1

В Москве 22-летний уроженец республики Тыва напал на 18-летнюю школьницу, пишет издание mk.ru.

В Москве мужчина показал школьнице гениталии в библиотеке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел 11 октября 2022 года в библиотеке на улице Шаболовка. Одиннадцатиклассница готовилась к ЕГЭ по профильной математике. В компьютерном зале к девушке начал домогаться незнакомец.

Сперва он пытался познакомиться, задавал странные вопросы — девушка игнорировала мужчину. Тогда он ушел, а когда вернулся, то показал ей свой половой орган. Пострадавшая сообщила о случившемся сотруднице библиотеки и охраннику. Они заперли злоумышленника в компьютерном зале, где он находился до приезда полиции.

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