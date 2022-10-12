СКР установил личности причастных к теракту на Крымском мосту

Установлено 12 лиц, имеющих непосредственное отношение к совершению теракта на Крымском мосту. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Там отметили, что теракт организовали спецслужбы Украины. На это указали все собранные на данный момент доказательства во время осмотров места происшествия и обысков в ряде регионов РФ.

Также СКР удалось в ходе расследования установить маршрут передвижения взрывного устройства.

«Первоначально сформированный груз был доставлен из порта Одессы в Болгарию, затем переправлен в Грузию, оттуда в Армению, где прошел процедуру таможенного оформления, затем возвращен в Грузию, откуда был ввезен в Россию», — говорится в сообщении.

На протяжении всего маршрута взрывчатое устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой.