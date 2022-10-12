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32 минуты назад

На юго-востоке Москвы из-за пожара в общежитии эвакуировали более 80 человек

Газета.Ru

На юго-востоке Москвы ликвидировали пожар в общежитии. Пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

В Москве из-за пожара в общежитии эвакуировали более 80 человек
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«12 октября 2022 года в 15:13 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЮВАО, Рязанский проспект, дом 99, корпус 6, где происходило возгорание в одной из комнат на 15-ом этаже 19-ти этажного здания общежития. Площадь пожара составила 5 кв. метров», — говорится в сообщении.

По информации агентства РИА «Новости», из здания самостоятельно эвакуировались более 80 человек. Спустя полчаса после начала тушения пожар был полностью ликвидирован.

Ранее сообщалось, что семь автомобилей пострадали от огня в Приокском районе Нижнего Новгорода. В результате инцидента одна машина сгорела полностью, еще шесть транспортных средств получили повреждения кузова. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Происшествия,МЧС России,
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