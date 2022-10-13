В Норвегии сообщили о «непонятной ситуации» на газовом заводе

На газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра Норвегии произошла «непонятная ситуация». Об этом сообщила местная полиция в четверг, 13 октября.

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— Полиция сообщает о неясной ситуации на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра. Муниципалитет создал аварийный штаб, — говорится в сообщении.

Завод поставляет в Великобританию 20 процентов газа. При этом что именно произошло на завод не уточняется, но на месте работает охрана и подкреплении полиции.

Позже телерадиокомпания NRK со ссылкой на мэра сообщила, что угроза взрыва на заводе является ложной.

Оператор польского участка нефтепровода «Дружба» сообщил о разгерметизации на трубопроводе. В компании PERN заявили, что ЧП было обнаружено поздно вечером 11 октября. Разгерметизацию выявили на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 километрах от Плоцка. В настоящее время причины аварии устанавливаются.

Политолог Андрей Кортунов заявил «Вечерней Москве», что больше всего от утечки нефти на польском участке крупнейшего экспортного нефтепровода «Дружба» пострадает Германия.