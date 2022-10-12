Россиянин убил пасынка и закопал его тело в огороде

В Вологодской области задержали 56-летнего местного мужчину по подозрению в убийстве 40-летнего пасынка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Инцидент произошел в сентябре 2022 года в городе Белозерск. В правоохранительные органы обратилась женщина, заявив об исчезновении своего сына. 11 октября его тело нашли закопанным на приусадебном участке дома, в котором длительное время проживал его бывший отчим.

На теле погибшего были обнаружены явные признаки насильственной смерти – множественные колото-резаные раны. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».