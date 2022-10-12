На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в Северо-Курильском районе Сахалина на глубине 10 км, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"12 октября в 20:10 (сах) зарегистрировано землетрясение в 213 км восточнее г. Северо-Курильска. Магнитуда сейсмособытия составила 5,4, глубина 10 км. Землетрясение на территории Сахалинской области не ощущалось", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жертв и разрушений нет. Объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства работают в штатном режиме. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало.