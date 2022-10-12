СМИ: в Белгороде раздались громкие хлопки

Более семи громких хлопков услышали жители Белгорода. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
По его информации, в небе видны следы, похожие на результаты работы средств противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что ВСУ постоянно обстреливают населенные пункты в Белгородской области. В результате атак есть жертвы, разрушены жилые дома.
11 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела с украинской стороны в городе Шебекино загорелась подстанция. Жертв и пострадавших удалось избежать.