СМИ: в Белгороде раздались громкие хлопки

Более семи громких хлопков услышали жители Белгорода. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его информации, в небе видны следы, похожие на результаты работы средств противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что ВСУ постоянно обстреливают населенные пункты в Белгородской области. В результате атак есть жертвы, разрушены жилые дома.