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14 минут назад

СМИ: в Белгороде раздались громкие хлопки

Алиса Селезнёва

Более семи громких хлопков услышали жители Белгорода. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

СМИ: в Белгороде раздались громкие хлопки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, в небе видны следы, похожие на результаты работы средств противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что ВСУ постоянно обстреливают населенные пункты в Белгородской области. В результате атак есть жертвы, разрушены жилые дома.

11 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела с украинской стороны в городе Шебекино загорелась подстанция. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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