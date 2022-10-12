Мошенники обманули японку, мечтавшую о встрече с российским космонавтом

Оригинальный план по обману доверчивых интернет-пользователей придумали в Японии. Мужчина, представившись российским космонавтом, попросил у доверчивой японки денег на летательный аппарат, который ему надо приобрести для спуска на родную Землю. И ведь перевела же!

Фото: Eva.ru Eva.ru

О том, что телефонные и интернет-мошенники активно пользуются доверчивостью людей давно известный факт. Больше всего от всевозможных схем развода страдают люди старшего возраста. Так случилось и на этот раз.

На сайте знакомств 65-летняя японка искала любви и мужчину, который был бы с ней рядом. На запрос женщины откликнулся незнакомец, заявивший, что он родом из России, но в настоящий момент находится не на Земле, а в космосе.

«Космонавт» по секрету рассказал японке, что выполняет некую важную миссию в составе российской экспедиции на МКС. Доверчивая японка, явно истосковавшаяся по мужскому вниманию, даже не усомнилась в правдивости рассказанной ей истории. Даже когда ее виртуальный возлюбленный вдруг попросил денег, пожаловавшись на затянувшуюся экспедицию и желание вернуться на планету, она легко согласилась перевести ему по присланным реквизитам 4,4 миллиона иен, что в перерасчете на американскую валюту более $30000.

Потом мужчина попросил еще денег и тогда-то жительница Страны восходящего солнца заподозрила неладное. Она отправилась в полицию и потребовала допросить двух россиян, работающих сейчас на МКС. В этой просьбе ей, конечно, было отказано. Но что примечательно, влюбленная дама до сих пор искренне верит, что ее виртуальный «космонавт» и в самом деле сейчас на орбите и просто вынужден скрывать свое имя ради спасения.