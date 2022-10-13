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1 час назад

СК начал проверку после обнаружения тела девушки в отеле в центре Москвы

Агентство «Москва»иещё 4

По факту обнаружения тела девушки в одном из отелей в центре столицы проводится доследственная проверка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

Тело девушки обнаружили в отеле в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«13 октября в номере отеля на Новинском бульваре обнаружено тело 21-летней девушки. В ходе осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено. По данному факту Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка. Следователи столичного управления работают на месте происшествия», - рассказала Иванова.

Она отметила, что для установления точной причины смерти девушки будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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