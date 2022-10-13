Тело девушки обнаружили в отеле в центре Москвы

«13 октября в номере отеля на Новинском бульваре обнаружено тело 21-летней девушки. В ходе осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено. По данному факту Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка. Следователи столичного управления работают на месте происшествия», - рассказала Иванова.