В Польше на нефтепроводе «Дружба» произошла утечка

В трубопроводе «Дружба» на одной из ниток западного участка газопровода – примерно в 70 километрах от Плоцка обнаружили негерметичность. Об этом рассказал местный оператор Pern.
«Мы тут же отключили передачу нефти по поврежденной нити. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений», – отметили в компании.
Оператор подчеркнул, что это та магистраль, по которой нефть поступает в Германию. Причины утечки пока неизвестны. Сейчас аварийная служба Pern занимается откачкой разлившейся нефти, передают РИА «Новости».
«Все действия сейчас концентрируются на защите территории. Это попросту поле кукурузы без застройки. Нет угроз жителям. Действия заключаются в откачке нефтепродукта в предоставленные Pern цистерны. Около 400 кубометров уже было вывезено», – рассказал Кароль Кежковский.