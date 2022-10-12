В Польше на нефтепроводе «Дружба» произошла утечка

«Все действия сейчас концентрируются на защите территории. Это попросту поле кукурузы без застройки. Нет угроз жителям. Действия заключаются в откачке нефтепродукта в предоставленные Pern цистерны. Около 400 кубометров уже было вывезено», – рассказал Кароль Кежковский.