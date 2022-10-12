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18 минут назад

ТАСС: еще один мобилизованный умер в учебном центре в Свердловской области

Никита Бородкин

Еще один мобилизованный скончался в учебном центре в Свердловской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой депутата Госдумы Максима Иванова, который курирует ситуацию с мобилизованными на Урале, мужчина пожаловался в медпункт на ухудшение здоровья.

В российском учебном центре умер мобилизованный
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У него остановилось сердце, четырежды врачи возвращали его к жизни, но, к сожалению, спасти его не удалось», — заявил парламентарий.

Иванов отметил, что сейчас ситуацией занимаются органы военного следствия и военной прокуратуры. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что ранее в учебном центре уже умерли три человека — двое из скончались на территории гарнизона, а еще один — после отправки домой. Как рассказывала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, у одного из умерших была диагностирована эпилепсия, в других случаях причина смерти устанавливается.

Происшествия,Максим Иванов,Госдума,
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