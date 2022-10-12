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31 минуту назад

ФСБ заявила о задержании агента СБУ в Подмосковье

Мария Иванова

Сотрудники ФСБ задержали в Московской области агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего теракты. Об этом сообщает ТАСС.

В ФСБ заявили, что гражданин Украины 1972 года рождения планировал устроить теракты, используя два переносных зенитных ракетных комплекса «Игла».

В Россию украинец приехал из Киева транзитом через Эстонию, перевезя «Иглы» в тайнике, оборудованном в машине. У него также изъяли средства связи, «подтверждающие его преступные действия и контакты с СБУ».

«Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием», - заявили в ФСБ.

Ранее в спецслужбе заявили о пресечении теракта, который украинские агенты готовили на транспортно-логистическом терминале в Брянске. ФСБ задержала гражданина Украины, который по заданию СБУ прибыл в РФ транзитом через Эстонию.

ФСБ назвала имя организатора ЧП на Крымском мосту

У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство, которое он собрал на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты.

Происшествия,Видео,ФСБ,СБУ,
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