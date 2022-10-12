ФСБ пресекла теракт в Брянске

В ФСБ заявили о пресечении теракта, который украинские спецслужбы готовили на транспортно-логистическом терминале в Брянске. Об этом сообщает РИА Новости

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Российская спецслужба задержала гражданина Украины, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) прибыл в РФ транзитом через Эстонию.

У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство, которое он собрал на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты. Масса взрывчатки составила около трех килограммов в тротиловом эквиваленте.