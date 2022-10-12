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1 час назад

ФСБ пресекла теракт в Брянске

Мария Иванова

В ФСБ заявили о пресечении теракта, который украинские спецслужбы готовили на транспортно-логистическом терминале в Брянске. Об этом сообщает РИА Новости

ФСБ пресекла теракт в Брянске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российская спецслужба задержала гражданина Украины, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) прибыл в РФ транзитом через Эстонию.

У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство, которое он собрал на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты. Масса взрывчатки составила около трех килограммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее в ФСБ назвали главу военной разведки Украины Кирилла Буданова организатором теракта на Крымском мосту. В спецслужбе заявили, что в подготовке взрыва участвовали 12 человек, восемь из них задержаны. Среди них пятеро россиян, трое граждан Украины и Армении.

Происшествия,ФСБ,СБУ,
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