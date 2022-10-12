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21 минуту назад

Опубликованы кадры досмотра взорвавшейся на Крымском мосту фуры

ТК «Звезда»

В ролике видно, что досмотр прицепа не занял много времени, и открывавший его мужчина практически сразу направился обратно к кузову.

ФСБ РФ опубликовала кадры, на которых показан процесс досмотра грузовика, который впоследствии взорвался в момент проезда по Крымскому мосту утром 8 октября.

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В ролике видно, как мужчина, вероятно, водитель, открывает прицеп, чтобы правоохранитель осмотрел его внутренности. Практически сразу он закрывает его снова и возвращается в направлении кузова. Рядом с фурой дежурят два вооруженных правоохранителя.

Происшествия,Видео,Крымский мост ЧП,ФСБ,
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