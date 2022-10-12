ФСБ назвала главу военной разведки Украины Кирилла Буданова организатором теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ФСБ, в подготовке теракта участвовали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины, а также агентура управления.

Спецслужба установила личности 12 соучастников преступления, восемь из них задержаны. Среди них пятеро россиян, трое граждан Украины и Армении

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура. Из-за взрыва частично обрушились два автомобильных пролета моста, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. По последним данным, жертвами взрыва стали четыре человека.