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32 минуты назад

ФСБ назвала организатора подрыва Крымского моста

Мария Иванова

ФСБ назвала главу военной разведки Украины Кирилла Буданова организатором теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ФСБ, в подготовке теракта участвовали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины, а также агентура управления.

Спецслужба установила личности 12 соучастников преступления, восемь из них задержаны. Среди них пятеро россиян, трое граждан Украины и Армении

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура. Из-за взрыва частично обрушились два автомобильных пролета моста, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. По последним данным, жертвами взрыва стали четыре человека.

Следователи возбудили уголовное дело о терроризме и назвали заказчиками и исполнителями теракта украинские спецслужбы.

Происшествия,Видео,Крымский мост ЧП,ФСБ,
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