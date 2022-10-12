ФСБ назвала имя организатора теракта на Крымском мосту

ФСБ РФ установила, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в среду.

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"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура", - говорится в сообщении.

ФСБ задержала восьмерых соучастников подготовки теракта. "В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления", - сообщили в ЦОС.

Всего в настоящее время установлены не менее 12 соучастников подготовки теракта. К организации переправки груза со взрывчаткой из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, 1975 года рождения, Ковач Денис Олегович, 1979 года рождения, Соломко Роман Иванович, 1971 года рождения, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 года рождения. При содействии гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича, 1987 года рождения, и еще пяти установленных граждан России были изготовлены документы о том, что получателем груза является несуществующая фирма в Республике Крым.