СМИ: взрыв прогремел у центрального рынка Мелитополя

Взрывное устройство сработало сегодня утром у главного входа в центральный рынок в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации корреспондента издания, находящегося на месте событий, взрывное устройство было начинено поражающими элементами и сработало незадолго до открытия рынка. В результате взрыва пострадавших нет, посечены осколками ставни одной из торговых точек.

«По предварительной оценке, устройство было самодельное, малой мощности, с поражающими элементами. Террористы такими провокациями продолжают попытки запугать население города», - заявил один из сотрудников полиции.

Напомним, что 25 сентября мужчина погиб при подрыве автомобиля в Мелитополе. По информации местных властей, при нем было найдено приписное свидетельство ВСУ, а на месте были разбросаны деньги. Предположительно, мужчина мог быть диверсантом, который готовил теракт и погиб из-за неосторожного обращения с взрывным устройством.