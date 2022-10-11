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1 час назад

Мобилизованный скончался в военном городке на Урале

Илья Родин

Мобилизованный из Снежинска Максим Родионов скончался в 32-м военном городке в Екатеринбурге. Причина смерти устанавливается, пишет портал 74.ru.

Мобилизованный скончался в военном городке на Урале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Снежинска Андрей Пульников пояснил, что следственные органы проводят проверку по факту смерти 27-летнего мобилизованного.

Он подчеркнул, что помощь семье Максима Родионова будет оказана в обязательном порядке.

«Помощь со стороны администрации семье будет, безусловно, оказана», - заявил чиновник.

Омбудсмен подтвердила смерть мобилизованного под Пензой

В городском сообществе Снежинска во «ВКонтакте» опубликовали пост о смерти молодого человека. Его родителям выразили соболезнования многие подписчики.

Происшествия,Украина,Максим Родионов,
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