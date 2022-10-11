Болгария опровергла въезд в страну взорванной на Крымском мосту фуры

Большегруз, взорвавшийся на Крымском мосту, никогда не въезжал на территорию Болгарии, заявили в пресс-службе правительства страны. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что 9 октября в СК РФ рассказали о маршруте движения грузовика. По данным ведомства, большегруз посетил Болгарию, Грузию, Армению и Северную Осетию, после чего направился в Краснодарский край. Также были представлены данные о товаре, которые он перевозил.

Следователи установили, что «взорвавшийся на Крымском мосту грузовик никогда не был на территории Болгарии», подчеркнули в пресс-службе.

По данным специалистов, товар, упоминавшийся в отчете СК, был ввезен в контейнере на болгарскую территорию из одной из стран Евросоюза. В документах он был указан как транзитный груз.

В этом же контейнере он покинул страну 17 сентября 2022 года. В графе «пункт назначения» было указано «государство, не являющееся Россией», пояснили власти Болгарии.