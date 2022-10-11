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1 час назад

В граничащем с Украиной регионе загорелась подстанция

Илья Родин

В городе Шебекино Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ загорелась подстанция. Жертв и пострадавших нет, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В граничащем с Украиной регионе загорелась подстанция
Фото: соцсетисоцсети

Губернатор уточнил, что в результате атаки был поврежден трансформатор подстанции. В результате, без электроэнергии остались свыше двух тысяч жителей города.

Гладков отметил, что на место происшествия выехали специалисты экстренных служб и официальные лица региона.

Последствия обстрела будет устранены максимально быстро, подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населенные пункты в Белгородской области. Жителей близлежащих сел и деревень, которые могли подвергнуться обстрелам, эвакуировали.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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