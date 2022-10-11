В граничащем с Украиной регионе загорелась подстанция

В городе Шебекино Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ загорелась подстанция. Жертв и пострадавших нет, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Фото: соцсети соцсети

Губернатор уточнил, что в результате атаки был поврежден трансформатор подстанции. В результате, без электроэнергии остались свыше двух тысяч жителей города.

Гладков отметил, что на место происшествия выехали специалисты экстренных служб и официальные лица региона.

Последствия обстрела будет устранены максимально быстро, подчеркнул губернатор.