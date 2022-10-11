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1 час назад

Украинские СМИ: СБУ проводит обыск у митрополита Украинской православной церкви

Газета.Ru

Служба безопасности Украины проводит обыск у митрополита Тульчинского и Брацлавского Украинской православной церкви Ионафана, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ проводит обыск у митрополита Украинской православной церкви
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сотрудники СБУ проводят следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Данная статья предполагает нарушение «равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в квартире подозреваемого в работе на российскую разведку депутата Рады Андрея Деркача. Там правоохранители изъяли электронное устройство, похожее на чернильную ручку, в комплекте с компакт-диском, кабелем и зарядным устройством, оснащенным скрытым микрофоном и видеокамерой. Кроме того, по данным АП ВАКС, при обыске приемной депутата были обнаружены другие «технические средства» и документы.

24 июля Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении агентурной сети Главного управления Генштаба РФ (ГРУ, военная разведка), в которую якобы входил и Деркач.

Происшествия,Андрей Деркач,ГРУ,Генштаб,СБУ,
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