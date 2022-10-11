СБУ проводит обыск у митрополита Украинской православной церкви

Данная статья предполагает нарушение «равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в квартире подозреваемого в работе на российскую разведку депутата Рады Андрея Деркача. Там правоохранители изъяли электронное устройство, похожее на чернильную ручку, в комплекте с компакт-диском, кабелем и зарядным устройством, оснащенным скрытым микрофоном и видеокамерой. Кроме того, по данным АП ВАКС, при обыске приемной депутата были обнаружены другие «технические средства» и документы.