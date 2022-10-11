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1 час назад

Подстанция в граничащем с Украиной регионе загорелась после обстрела ВСУ

Lenta.ru

Подстанция в населенном пункте Шебекино Белгородской области подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и загорелась. Об этом губернатор граничащего с Украиной региона Вячеслав Гладков сообщил во вторник, 11 октября, в своем Telegram-канале.

В граничащем с Украиной регионе загорелась подстанция
Фото: соцсетисоцсети

«ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Снарядами поврежден трансформатор подстанции», — заявил глава региона.

По его словам, в результате более 2 тысяч жителей остались без электричества. При этом пострадавших и жертв нет.

Гладков отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и других оперативных служб, также там находится его заместитель Константин Полежаев. Последствия обстрела будут устранены в максимально короткие сроки, заверил губернатор.

Ранее в октябре стало известно, что в Белгородской области власти переведут школы, колледжи и вузы на удаленное обучение. При этом детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Константин Полежаев,
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