В граничащем с Украиной регионе загорелась подстанция

Подстанция в населенном пункте Шебекино Белгородской области подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и загорелась. Об этом губернатор граничащего с Украиной региона Вячеслав Гладков сообщил во вторник, 11 октября, в своем Telegram-канале.

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«ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Снарядами поврежден трансформатор подстанции», — заявил глава региона.

По его словам, в результате более 2 тысяч жителей остались без электричества. При этом пострадавших и жертв нет.

Гладков отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и других оперативных служб, также там находится его заместитель Константин Полежаев. Последствия обстрела будут устранены в максимально короткие сроки, заверил губернатор.