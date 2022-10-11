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1 час назад

Житель Тольятти до смерти избил друга табуреткой, тростью и топором за отказ идти домой

Газета.Ruиещё 1

В Тольятти осудят местного жителя 1972 года рождения, который обвиняется в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Россиянин до смерти избил друга табуреткой и топором за отказ идти домой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел 5 июня 2022 года в квартире обвиняемого в доме на Южном шоссе. По версии следствия, в тот вечер мужчина распивал спиртное вместе со своими знакомыми. В какой-то момент хозяин квартиры попросил гостей удалиться, однако один мужчина уходить домой не захотел.

Тогда обвиняемый жестоко избил его табуретом и металлической тростью, а после несколько раз ударил его топором в шею. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. После этого обвиняемый вынес тело погибшего в тамбур подъезда и убрал все следы крови.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Происшествия,Следственный комитет,
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