Россиянин до смерти избил друга табуреткой и топором за отказ идти домой

В Тольятти осудят местного жителя 1972 года рождения, который обвиняется в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

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Инцидент произошел 5 июня 2022 года в квартире обвиняемого в доме на Южном шоссе. По версии следствия, в тот вечер мужчина распивал спиртное вместе со своими знакомыми. В какой-то момент хозяин квартиры попросил гостей удалиться, однако один мужчина уходить домой не захотел.

Тогда обвиняемый жестоко избил его табуретом и металлической тростью, а после несколько раз ударил его топором в шею. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. После этого обвиняемый вынес тело погибшего в тамбур подъезда и убрал все следы крови.