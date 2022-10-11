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32 минуты назад

Baza: в Крыму танк во время ремонта выстрелил в дом, ранен ребенок

Газета.Ru

В Крыму танк во время ремонта дал залп. Снаряд попал в дом, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Танк во время ремонта выстрелил в дом в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что ремонт танка проходил в селе Новостепное. По информации СМИ, боевая машина сработала случайно. В результате снаряд пролетел восемь километров и попал в дом на улице Садовой в Джанкое. На тот момент в нем находилась 11-летняя девочка. Ребенка с рваной раной предплечья госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Брянске сонный офицер случайно подстрелил сослуживца из пистолета.

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