Танк во время ремонта выстрелил в дом в Крыму

В Крыму танк во время ремонта дал залп. Снаряд попал в дом, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Известно, что ремонт танка проходил в селе Новостепное. По информации СМИ, боевая машина сработала случайно. В результате снаряд пролетел восемь километров и попал в дом на улице Садовой в Джанкое. На тот момент в нем находилась 11-летняя девочка. Ребенка с рваной раной предплечья госпитализировали.