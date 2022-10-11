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26 минут назад

Омбудсмен подтвердила смерть мобилизованного в Пензенской области

Газета.Ru

Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова подтвердила информацию о смерти 41-летнего мужчины, призванного в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает РБК.

Омбудсмен подтвердила смерть мобилизованного под Пензой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации Роговой, причиной смерти призывника стало «остро возникшее нарушение одной из функций организма». Об этом ей сообщил командир воинской части.

Другие подробности омбудсмен не сообщила, поскольку сведения о призыве по мобилизации относятся к информации ограниченного доступа.

35-летний россиянин умер в палаточном лагере для мобилизованных

В своем сообщении РБК она также отметила, что по закону «Об основах охраны здоровья граждан» информация об оказании медпомощи и детали. связанные с заболеванием человека, составляют врачебную тайну.

О смерти призывника 5 октября сообщало издание «ПензаИнформ» со ссылкой на источник.

Ранее также сообщалось, что мобилизованный житель Красноярска умер после конфликта с сослуживцем в военной части Омска.

Происшествия,Елена Рогова,
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