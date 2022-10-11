Омбудсмен подтвердила смерть мобилизованного под Пензой

Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова подтвердила информацию о смерти 41-летнего мужчины, призванного в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает РБК.

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По информации Роговой, причиной смерти призывника стало «остро возникшее нарушение одной из функций организма». Об этом ей сообщил командир воинской части.

Другие подробности омбудсмен не сообщила, поскольку сведения о призыве по мобилизации относятся к информации ограниченного доступа.

В своем сообщении РБК она также отметила, что по закону «Об основах охраны здоровья граждан» информация об оказании медпомощи и детали. связанные с заболеванием человека, составляют врачебную тайну.

О смерти призывника 5 октября сообщало издание «ПензаИнформ» со ссылкой на источник.