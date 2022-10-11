Школьник ударил одноклассницу ножом в российском городе

Двенадцатилетнюю девочку с ножевым ранением обнаружили мертвой в одной из многоэтажек Костромы. В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ранение девочке нанес ее одноклассник.

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Происшествие случилось 10 октября. По данным источника «360» в правоохранительных органах, шестиклассница ушла из дома в 08:00 и не вернулась. Поиски были организованы незамедлительно.

Ребенка нашли с ножевым ранением в подъезде дома, где жил одноклассник убитой. Следственными органами СК РФ по Костромской области предварительно было установлено, что ранение девочке нанес именно он.

Как сообщает «Царьград», убийство было совершено случайно. Как рассказал сам школьник, он стоял с одноклассницей на лестничной площадке и крутил в руках нож-бабочку. В один момент он по неосторожности ударил подругу в шею. Испугавшись случившегося, мальчик убежал в квартиру, оставив девочку в подъезде. Родителей дома не было, о произошедшем ребенок никому не сообщил.