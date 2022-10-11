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1 час назад

Школьник ударил одноклассницу ножом в Костроме

Парламентская газета

Двенадцатилетнюю девочку с ножевым ранением обнаружили мертвой в одной из многоэтажек Костромы. В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ранение девочке нанес ее одноклассник.

Школьник ударил одноклассницу ножом в российском городе
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Происшествие случилось 10 октября. По данным источника «360» в правоохранительных органах, шестиклассница ушла из дома в 08:00 и не вернулась. Поиски были организованы незамедлительно.

Ребенка нашли с ножевым ранением в подъезде дома, где жил одноклассник убитой. Следственными органами СК РФ по Костромской области предварительно было установлено, что ранение девочке нанес именно он.

Как сообщает «Царьград», убийство было совершено случайно. Как рассказал сам школьник, он стоял с одноклассницей на лестничной площадке и крутил в руках нож-бабочку. В один момент он по неосторожности ударил подругу в шею. Испугавшись случившегося, мальчик убежал в квартиру, оставив девочку в подъезде. Родителей дома не было, о произошедшем ребенок никому не сообщил.

Сообщается, что по факту убийства возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Происшествия,Следственный комитет,
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