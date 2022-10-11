Россиянин избивал, не кормил и заставлял спать на полу 13-летнего пасынка

В Санкт-Петербурге вынесли приговор в отношении местного жителя Ильи Чудакова, обвиняемого в истязании 13-летнего ребенка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

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Суд установил, что с мая по июнь 2021 года отчим систематически избивал мальчика, а также мужчина ограничивал несовершеннолетнего в приемах пищи, заставлял спать на полу, выполнять физические упражнения, запирал его ночью на неотапливаемом балконе.

Приговором суда петербуржцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима.