Анонимы с Украины сообщили об угрозе взрывов в московских школах

Все школы Москвы получили информацию от анонимов с Украины, что якобы есть угроза взрыва. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного ведомства российской столицы.

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«Угроза взрывов по школам в Москве», — уточнили в экстренной службе города.

Также собеседник агентства пояснил, что все экстренные службы Москвы уже начали проверку информации об угрозе взрыва в образовательных учреждениях.

Точных данных по ситуации с угрозой взрыва в школах пока нет, ведутся следственные действия.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года. С проблемами и сообщениями об угрозах взрывах сталкиваются различные объекты.