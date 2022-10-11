В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
1 час назад

Адвокат назвал последствия задержания для внука Зюганова

Lenta.ruиещё 4

Дальнейшее развитие ситуации с задержанием внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутата Мосгордумы Леонида будет зависеть от суммы причиненного заправке ущерба и поведения депутата. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова. Ранее стало известно, что политика задержали из-за неоплаченного на автозаправке топлива.

Адвокат назвал последствия задержания для внука Зюганова
Фото: ТАССТАСС

Если стоимость неоплаченного бензина, не превышала 2500 рублей, такое деяние является административным правонарушением и карается в соответствии со статьей о мелком хищенииФ, рассказала юрист.

Если же стоимость неоплаченного бензина превышала порог в 5000 рублей, такое деяние уже является преступлением и карается в соответствии со статьей о тайном хищении чужого имущества. При этом, избежать уголовной ответственности можно, если лицо возместило ущерб в полном объеме, поделилась Власова.

Ранее 11 октября Telegram-канал Baza сообщил, что депутата Мосгордумы Леонида Зюганова задержали в Москве из-за того, что он уехал с заправки, не оплатив бензин. Речь шла о событиях 24 сентября.

По данным канала, внук главы КПРФ заправил свой автомобиль Infinity, но в процессе оплаты слишком быстро приложил карту к терминалу и ушел, не дождавшись завершения транзакции. Сотрудники АЗС запомнили его машину и обратились в полицию с заявлением о краже.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что история с задержанием его внука может быть провокацией. Аналогичное мнение высказал пресс-секретарь фракции партии в Мосгордуме Никита Попов.

Происшествия,Леонид Зюганов,Никита Попов,Ольга Власова,Геннадий Зюганов,Мосгордума,КПРФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители