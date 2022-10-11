В Сочи три питбультерьера загрызли четырехлетнюю девочку

В Сочи возбуждено уголовное дело после гибели четырехлетней девочки в результате нападения собак. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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В конце сентября 2022 года девочка вместе с матерью и ее сожителем приехали на отдых в Лазаревский район — остановилась семья в доме у отца мужчины в поселке Совет-Квадже. На отдых приехал и хозяин домовладения, который привез с собой трех питбультерьеров.

10 октября родители ребенка уехали в магазин и оставили ее на втором этаже дома, при этом пара не предупредила бабушку сожителя о том, что дочь находится в жилище. В результате пенсионерка запустила туда собак. Там они напали девочку и растерзали ее.

Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка. Возбуждено уголовное дело в отношении хозяина питбулей по статье «Причинение смерти по неосторожности».