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1 час назад

Россиянка избила чужого ребенка в школе

Lenta.ru

Жительница Свердловской области избила в школе чужого ребенка. Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) пишет Ura.Ru.

Россиянка избила чужого ребенка в школе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в школе № 27 в Екатеринбурге. Уточняется, что женщина сначала напала на мальчика, с которым до этого подрался ее сын, а потом пыталась попасть к нему в квартиру.

Следователи организовали проверку сообщений «о причинении местной жительницей телесных повреждений несовершеннолетнему ученику одной из екатеринбургских школ».

Сейчас они выясняют обстоятельства случившегося, опрашивают родителей пострадавшего мальчика и очевидцев. «Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка», — говорится в сообщении СК.

В сентябре в Таганроге пьяные россиянки избили ногами девочку-подростка на детской площадке. Произошедшее попало на видео.

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