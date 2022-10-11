Россиянка избила чужого ребенка в школе

Жительница Свердловской области избила в школе чужого ребенка. Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) пишет Ura.Ru.

Инцидент произошел в школе № 27 в Екатеринбурге. Уточняется, что женщина сначала напала на мальчика, с которым до этого подрался ее сын, а потом пыталась попасть к нему в квартиру.