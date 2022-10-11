В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
1 час назад

В российском городе девочка подожгла кроватку с восьмимесячной сестрой

Lenta.ru

В Красноярске трехлетняя девочка подожгла кроватку, где лежала ее восьмимесячная сестра, сейчас ребенок находится в больнице с ожогами. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

В российском городе девочка подожгла кроватку с восьмимесячной сестрой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, мать девочек, состоящая на учете в психдиспансере, в день случившегося была в ванной и стирала детские вещи. В это время старшая дочь схватила зажигалку и подпалила кроватку.

Жительница российского города выбежала на крики и увидела пламя. Она сумела самостоятельно вытащить девочку из огня и вызвала медиков. Младенца увезли в больницу с 45 процентами ожогов. Здоровью и жизни девочки ничего не угрожает.

Ранее в Самаре 12-летняя школьница напала с ножом на мать и четырехлетнюю сестру, они попали в реанимацию.

Следователи выяснили, что семья на спецучете не состояла. Известно, что родители напавшей россиянки развелись в 2021 году.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители