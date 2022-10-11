В Москве задержали внука Зюганова

Депутата Мосгордумы, внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонида задержали в Москве по делу о неоплаченном бензине. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным Baza, 24 сентября Зюганов-младший заправил свою машину на заправке «Роснефти», приложил к терминалу карту и уехал, но, как оказалось, оплата не прошла.
Работники АЗС запомнили его машину и обратились в полицию, и 8 октября его Infiniti остановили сотрудники ДПС. Как отмечает Baza, сам Леонид Зюганов утверждает, что во время оплаты дождался звукового сигнала и был уверен, что деньги списались.
В 2014 году Зюганов-младший стал один из самых молодых депутатов Мосгордумы. Он говорил «Московскому комсомольцу», что решил пойти в политику благодаря примеру своего деда. Зюганов также рассказал «МК», как ему живется с такой фамилией.
«Приходилось быть осторожнее других ребят. Но и суперотличником не был. В милиции пару раз сидел. Паспорт показывал - отпускали сразу. Нет людей, равнодушных к этой фамилии. Нет человека, который бы сказал: «Ну, Зюганов и Зюганов». Рано или поздно начинают или подкалывать, или лояльность проявлять», - отмечал он.