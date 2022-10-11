В Москве задержали внука Зюганова

«Приходилось быть осторожнее других ребят. Но и суперотличником не был. В милиции пару раз сидел. Паспорт показывал - отпускали сразу. Нет людей, равнодушных к этой фамилии. Нет человека, который бы сказал: «Ну, Зюганов и Зюганов». Рано или поздно начинают или подкалывать, или лояльность проявлять», - отмечал он.