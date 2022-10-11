В Москве 12-летний мальчик обвинил бывшего соседа по квартире в изнасиловании

В Москве задержали 54-летнего гражданина Таджикистана по подозрению в насилии над 12-летним соотечественником. Об этом сообщает издание mk.ru.
Инцидент произошел на Очаковском шоссе. Мальчик рассказал матери, что мужчина на протяжении семи месяцев избивает его, насилует и угрожает рассказать об этом его одноклассникам, если ребенок пожалуется кому-то.
Также установлено, что ранее подозреваемый проживал в одной квартире с семьей пострадавшего. В декабре 2019 года они переехали, однако бывший сосед заманивал жертву в свое жилище по любому поводу, чтобы надругаться.
Мать мальчика обратилась в правоохранительные органы с заявлением, после чего злоумышленника задержали.
Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы Нижневартовска обратилась мать 13-летней девочки. Она сообщила, что ее муж, являющийся ребенку отчимом, совершал развратные действия по отношению к падчерице. Следователи задержали мужчину.