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1 час назад

В Москве 12-летний мальчик обвинил бывшего соседа по квартире в изнасиловании

Газета.Ru

В Москве задержали 54-летнего гражданина Таджикистана по подозрению в насилии над 12-летним соотечественником. Об этом сообщает издание mk.ru.

В Москве 12-летний мальчик обвинил бывшего соседа по квартире в изнасиловании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на Очаковском шоссе. Мальчик рассказал матери, что мужчина на протяжении семи месяцев избивает его, насилует и угрожает рассказать об этом его одноклассникам, если ребенок пожалуется кому-то.

Также установлено, что ранее подозреваемый проживал в одной квартире с семьей пострадавшего. В декабре 2019 года они переехали, однако бывший сосед заманивал жертву в свое жилище по любому поводу, чтобы надругаться.

Мать мальчика обратилась в правоохранительные органы с заявлением, после чего злоумышленника задержали.

Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы Нижневартовска обратилась мать 13-летней девочки. Она сообщила, что ее муж, являющийся ребенку отчимом, совершал развратные действия по отношению к падчерице. Следователи задержали мужчину.

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