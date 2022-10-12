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1 час назад

В Коми пенсионер четыре дня держал в плену отказавшую ему соседку и избивал ее

Газета.Ruиещё 4

В Республике Коми вынесли приговор 74-летнему местному жителю, обвиняемому в незаконном лишении человека свободы и угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Пенсионер четыре дня держал в плену отказавшую ему соседку и избивал ее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в апреле 2022 года в Ухте. После застолья мужчина запер дверь в своей комнате в общежитии и предложил соседке остаться у него. Женщина отказалась и тогда пенсионер, угрожая убийством, стал избивать потерпевшую, в том числе с использованием рукояти топора.

Позже, испугавшись ответственности, злоумышленник решил спрятать жертву в своем жилище, пока не сойдут синяки. На четвертый день, воспользовавшись моментом, женщина сбежала.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Происшествия,Следственный комитет,
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