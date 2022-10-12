Пенсионер четыре дня держал в плену отказавшую ему соседку и избивал ее

В Республике Коми вынесли приговор 74-летнему местному жителю, обвиняемому в незаконном лишении человека свободы и угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел в апреле 2022 года в Ухте. После застолья мужчина запер дверь в своей комнате в общежитии и предложил соседке остаться у него. Женщина отказалась и тогда пенсионер, угрожая убийством, стал избивать потерпевшую, в том числе с использованием рукояти топора.

Позже, испугавшись ответственности, злоумышленник решил спрятать жертву в своем жилище, пока не сойдут синяки. На четвертый день, воспользовавшись моментом, женщина сбежала.