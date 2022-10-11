Внук Зюганова прокомментировал данные о своем задержании

«Приехал туда, а там полицейские сидят и ржут. Спрашивают — с этой заправки? Я говорю: "Да". Они мне в ответ: "Да они нас достали — то у них оплата не проходит, то еще что-то, а люди страдают"», — поделился Зюганов и добавил, что СМИ из него в итоге сделали «самого известного преступника».