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22 минуты назад

В Москве задержали внука Зюганова

Lenta.ru

В Москве задержали внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова из-за того, что он уехал с заправки, не оплатив бензин. Об этом пишет издание Baza в Telegram.

В Москве задержали внука Зюганова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, инцидент произошел еще 24 сентября. Зюганов заправил свой автомобиль Infinity, а в процессе оплаты слишком быстро приложил карту к терминалу и ушел, не дождавшись совершения трансакции. Работники АЗС запомнили его машину и обратились в полицию с заявлением о краже.

Спустя две недели, в субботу, 8 октября, сотрудники ДПС остановили депутата на Кутузовском проспекте. Он утверждает, что провел оплату в соответствии со всеми правилами и уехал лишь после того, как на терминале прозвучал звуковой сигнал. Зюганов подчеркнул, что никто из работников заправки не пытался его остановить.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

11 августа сообщалось, что бывшего депутата городского Заксобрания Петербурга приговорили к девяти годам колонии строгого режима по делу о коррупции. По версии следствия, он через своего помощника получил от представителя одной из российских компаний 10,6 миллиона рублей и новый автомобиль Audi Q7 стоимостью 6,2 миллиона рублей.

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