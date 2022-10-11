В Москве задержали внука Зюганова

В Москве задержали внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова из-за того, что он уехал с заправки, не оплатив бензин. Об этом пишет издание Baza в Telegram.

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По его информации, инцидент произошел еще 24 сентября. Зюганов заправил свой автомобиль Infinity, а в процессе оплаты слишком быстро приложил карту к терминалу и ушел, не дождавшись совершения трансакции. Работники АЗС запомнили его машину и обратились в полицию с заявлением о краже.

Спустя две недели, в субботу, 8 октября, сотрудники ДПС остановили депутата на Кутузовском проспекте. Он утверждает, что провел оплату в соответствии со всеми правилами и уехал лишь после того, как на терминале прозвучал звуковой сигнал. Зюганов подчеркнул, что никто из работников заправки не пытался его остановить.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.