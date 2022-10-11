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24 минуты назад

В Керчи из-за угрозы взрыва эвакуировали людей из 20 школ и 20 детсадов

Lenta.ru

Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в 20 школ, 20 детских садов и четыре больницы в Керчи, была проведена эвакуация людей. Об этом заявил глава городской администрации Святослав Брусаков, передает ТАСС.

В Керчи эвакуировали людей из 20 школ и 20 детсадов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что сейчас на месте проводятся проверочные мероприятия. По словам Брусакова, сообщения с угрозами поступили в социальные учреждения Керчи около 8 утра во вторник, 10 октября.

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Глава администрации пообещал информировать о дальнейших действиях из-за поступления анонимных сообщений.

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