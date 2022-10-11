В Керчи эвакуировали людей из 20 школ и 20 детсадов

Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в 20 школ, 20 детских садов и четыре больницы в Керчи , была проведена эвакуация людей. Об этом заявил глава городской администрации Святослав Брусаков, передает ТАСС.

Он пояснил, что сейчас на месте проводятся проверочные мероприятия. По словам Брусакова, сообщения с угрозами поступили в социальные учреждения Керчи около 8 утра во вторник, 10 октября.