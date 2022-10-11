В российском селе 8-летний школьник скончался на физкультуре

В Новосибирской области после смерти второклассника на уроке физкультуры было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Инцидент произошел 10 октября 2022 года в селе Сокур Мошковского района. Мальчик выполнял разминку, после чего почувствовал себя плохо — он упал. По предварительной информации, у школьника оторвался тромб. Преподаватель сразу вызвал скорую помощь, однако спасти ребенка не удалось.

Дело расследуется в рамках статьи «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».