Количество погибших из-за наводнения в Венесуэле выросло до 39

Количество погибших в результате паводка и оползня в штате Арагуа в Венесуэле выросло до 39, сообщил президент страны Николас Мадуро. Он добавил, что до сих пор пропавшими без вести числятся 56 человек.

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Мадуро распорядился выделить денежную помощь пострадавшим от паводка гражданам, а также предпринимателям, потерявшим свой бизнес, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 37 человек погибли, около 60 считаются пропавшими без вести в результате схода оползней в городе Лас-Техериасе. Кроме того, в городе полностью разрушены 317 домов, еще 750 получили серьезные повреждения.