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24 минуты назад

Швейцарский суд отклонил апелляцию РФ по делу ЮКОСа

Елена Прошина

Швейцарский Федеральный суд, являющийся высшей судебной инстанцией страны, отклонил апелляцию Москвы на решение арбитража, вынесенное в пользу бывшей структуры ЮКОСа — компании Youkos Capital, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Keystone ATS.

Швейцарский суд принял решение по РФ в деле ЮКОСа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно решению суда, Россия должна теперь выплатить $2,63 млрд этой компании. Однако Youkos Capital будет сложно добиться денежной выплаты. Речь идет о части кредитов, выделенных со стороны Youkos Capital компании Youkos Oil Company до того, как она обанкротилась в 2006 году.

Ранее на судебном разбирательстве российская сторона сообщила, что специальный арбитраж, собравшийся в Женеве, не обладал полномочиями для рассмотрения данного вопроса, так как иск Youkos Capital был основан на договоре к Энергетической хартии, который Россия подписала в 1994 году, но не ратифицировала. Однако Федеральный суд посчитал, что временное присоединение к хартии не освобождает РФ от обязательств. Также судьи не согласились с мнением Москвы о том, что кредиты были предоставлены Youkos Oil Company незаконно и ставили целью уход от налогов.

Происшествия,ЮКОС,
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