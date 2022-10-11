Швейцарский суд принял решение по РФ в деле ЮКОСа

Согласно решению суда, Россия должна теперь выплатить $2,63 млрд этой компании. Однако Youkos Capital будет сложно добиться денежной выплаты. Речь идет о части кредитов, выделенных со стороны Youkos Capital компании Youkos Oil Company до того, как она обанкротилась в 2006 году.

Ранее на судебном разбирательстве российская сторона сообщила, что специальный арбитраж, собравшийся в Женеве, не обладал полномочиями для рассмотрения данного вопроса, так как иск Youkos Capital был основан на договоре к Энергетической хартии, который Россия подписала в 1994 году, но не ратифицировала. Однако Федеральный суд посчитал, что временное присоединение к хартии не освобождает РФ от обязательств. Также судьи не согласились с мнением Москвы о том, что кредиты были предоставлены Youkos Oil Company незаконно и ставили целью уход от налогов.