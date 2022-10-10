Воспитатели детсада в Сочи избивали детей с аутизмом

В частном детском саду в городе Сочи воспитатели целый год издевались над детьми с аутизмом. Об этом сообщили матери пострадавших несовершеннолетних, региональный СК начал расследование.

«53-летняя воспитательница регулярно наносила ребенку удары руками и ногами по разным частям тела. Также фигурантка наносила девочке удары тряпкой по телу и таскала за волосы», – говорится в сообщении СК по городу Сочи.

Издевательства в частном детскому саду в Сочи длились целый год. Недавно мать пострадавшей 9-летней девочки заметила, что та стала закрываться руками от прикосновений. Тогда женщина заподозрило, что происходит нечто плохое, и потребовала показать ей записи с камер видеонаблюдения из детского сада.

Камеры зафиксировали несколько инцидентов неподобающего обращения сотрудников учреждения с детьми. На записях видно, что две воспитательницы бьют девочку и мальчика.

Матери пострадавших детей обратились в следственный комитет. Сочинские следователи возбудили уголовное дело в отношении одной из подозреваемых по ст. 117 УК РФ. Сейчас ведутся следственные действия, устанавливаются и другие лица, причастные к преступлению, сообщает «КП».