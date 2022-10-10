Россиянин погиб после крушения дельтаплана

Частный дельтаплан, опылявший поля, упал в Оренбургской области, пилот умер по пути в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в Ташлинском районе региона. По предварительным данным, дельтаплан упал в результате столкновения с деревьями.

На борту находился пилот 1962 года рождения. При ударе мужчина получил серьезные травмы и скончался по пути в больницу, уточнили в СКР.

По факту происшествия начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.