В Оренбургской области упал дельтаплан

"По предварительным данным, <…> из-за контакта с деревьями упал частный дельтаплан под управлением пилота 1962 года рождения. Мужчина по договору с использованием дельтаплана опылял поля. В результате инцидента пилот получил серьезные повреждения и по пути в больницу скончался", - отмечается в распространенном сообщении.