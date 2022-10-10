В Оренбургской области упал дельтаплан

Частный дельтаплан, который опылял поля, упал в Оренбургской области, пилот умер по пути в больницу. ЧП произошло вечером в понедельник в Ташлинском районе региона, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
"По предварительным данным, <…> из-за контакта с деревьями упал частный дельтаплан под управлением пилота 1962 года рождения. Мужчина по договору с использованием дельтаплана опылял поля. В результате инцидента пилот получил серьезные повреждения и по пути в больницу скончался", - отмечается в распространенном сообщении.
По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.