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1 час назад

Бастрыкин поручил возбудить дело за преследование Медведева СБУ

Ura.Ruиещё 2

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о незаконном привлечении к уголовной ответственности СБУ зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Бастрыкин поручил возбудить дело за преследование Медведева СБУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием СБУ Д. А. Медведева», — сообщается в telegram-канале СК РФ.

В ведомстве отметили, что решения СБУ являются надуманными и противоречащими закону.

«Следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения», — заключили в СК.

Ранее Служба безопасности Украины объявила Медведева в розыск. В качестве меры пресечения, согласно информации в базе украинского МВД, зампреду Совбеза России избрано содержание под стражей. В одном из своих последних заявлений Медведев выразил мнение, что будущие действия российской стороны должны быть нацелены на демонтаж политического режима Украины, передает RT. СБУ обвиняют его по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В розыск СБУ также попала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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