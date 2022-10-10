Бастрыкин поручил возбудить дело за преследование Медведева СБУ

Ранее Служба безопасности Украины объявила Медведева в розыск. В качестве меры пресечения, согласно информации в базе украинского МВД, зампреду Совбеза России избрано содержание под стражей. В одном из своих последних заявлений Медведев выразил мнение, что будущие действия российской стороны должны быть нацелены на демонтаж политического режима Украины, передает RT. СБУ обвиняют его по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В розыск СБУ также попала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.