В Крыму при взрыве ракеты пострадал ребенок

В Джанкое, который находится на севере Крыма, произошел взрыв. В результате ЧП пострадал ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным канала, инцидент произошел в районе улицы Садовой около школы. Пострадавшей девочке 11 лет. В результате взрыва в одном из домов вынесло окна и рухнули стены. Ребенок оказался ранен осколками от разрушенного здания.

В свою очередь, Telegram-канал Baza пишет, что оказались повреждены два строения. Ребенка доставили в больницу с рваной раной плеча.