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9 минут назад

Бывшего вице-мэра российского города приговорили к трем годам за злоупотребления

Lenta.ru

Волжский городской суд вынес приговор бывшему вице-мэру города Виктору Сухорукову по делу о злоупотреблении полномочиями, причинившем ущерб бюджету на 39 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Бывшего вице-мэра российского города приговорили к трем годам колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский экс-чиновник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ («Злоупотребление служебным положением»). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать должности на госслужбе после отбытия срока. До вступления приговора в силу Сухоруков остается под домашним арестом, заявила V1.ru представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

По версии следствия, вице-мэр дал подчиненным указание не участвовать в судебном процессе по взысканию городской администрацией с коммерческой компании задолженности на сумму 39 миллионов рублей по договору аренды земельного участка. В итоге суд не стал рассматривать иск, а имущество должника стоимостью 200 миллионов рублей получила в собственность сторонняя организация. Долг перед городским бюджетом так и не был погашен.

Происшествия,Оксана Черединина,Виктор Сухоруков,
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