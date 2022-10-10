В Ростовской области разбился неизвестный летательный аппарат

Неизвестный летательный аппарат разбился в Ростовской области, его обнаружили в поле местные жители. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

Фото: Telegram-канал "Ростов сегодня" Telegram-канал "Ростов сегодня"

По данным телеканала, летательный аппарат упал в поле недалеко от села Заветное и привел к возгоранию соломы. Однако угрозы распространения пламени нет, поскольку урожай там давно собрали и пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Предполагается, что неизвестным летательным аппаратом может быть часть ракеты или беспилотник.